I nodi della casa popolare. Oltre cento sfratti in corso. Cala la morosità: è al 10%

Il dieci percento dei canoni sociali negli alloggi gestiti da Acer non viene versato. L’indice di morosità nel 2024 si è attestato sul 9,88%, segnando comunque un miglioramento rispetto al’11,23% dell’anno precedente. Sono alcuni dei dati mostrati in occasione della presentazione del bilancio 2024 di Acer. "Quello approvato dalla Conferenza degli Enti è un bilancio solido che dimostra l’impegno e la grande collaborazione tra Acer e Comuni – spiega la presidente ad interim di Acer Rimini Claudia Corsini -. Un importante avanzo di bilancio (100mila euro) che ci ha permesso nei primi mesi del 2025 di poter effettuare una riorganizzazione della governance dell’Ente, potenziando l’organico amministrativo e tecnico e costituendo due nuovi uffici: Gestione sociale ed economato. Un bilancio che grazie alla gestione positiva, consente nuovi investimenti in manutenzione".

Al 31 dicembre dello scorso anno il patrimonio di alloggi di Acer superava i 2.500 considerando gli alloggi Erp in proprietà comunale, 338 alloggi di Edilizia agevolata, 88 alloggi di proprietà della stessa Acer; 6 alloggi dell’Ausl Romagna e 54 unità immobiliari per usi diversi. Nel conto anche 68 appartamenti per le emergenze abitative. Alla voce sfratti sono oltre n centinaio quelli che non si sono conclusi. I procedimenti di sfratto in corso relativi ad alloggi Erp sono 129. Di questi 4 si sono chiusi con sfratti giudiziari, 5 per riconsegna dell’alloggio e 9 per estinzione del debito. Tutti i rimanenti rimangono in piedi, e non sono i soli. Vi sono altri 39 sfratti relativi ad alloggi a canone calmierato. Di questi 3 si sono conclusi con sfratto esecutivo, 0 per cessazione dell’utente e 3 per estinzione del debito. Sulla morosità Acer ha recuperato nel corso del 2024 ben 679.064 euro, in aumento del 43% rispetto ai 475.925 euro del 2023.

Resta complessa la situazione relativa alle occupazioni degli alloggi senza alcun titolo. Lo scorso anno solo tre procedure si sono concluse bonariamente con il rilascio dell’appartamento. Ne rimangono in piedi diverse altre, per l’esattezza 14. In alcuni casi Acer è ricorsa a procedure forzose che hanno permesso di recuperare, e dunque liberare cinque alloggi in precedenza occupati da persone che non ne avevano alcun diritto.

Andrea Oliva