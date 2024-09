I nodi della sanità. In 200 con de Pascale. Liste di attesa tagliate e pace con i medici

Tre mosse per abbattere i tempi di attesa per gli esami medici e una pace siglata con i medici di base per far funzionare al meglio la medicina territoriale. Michele de Pascale, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali si è presentato ieri nel tardo pomeriggio nella sala Sgr presentando le sue idee sulla sanità al personale sanitario. In una sala gremita, almeno 200 persone tra quelle sedute e altre in piedi, c’erano medici, infermieri, operatori sanitari, pazienti e cittadini. Segno che la sanità è un tema fondamentale di queste elezioni regionali, a di là di troppo facili compiacimenti per le statistiche nazionali ce danno la sanità emiliano romagnola come migliore assieme a quella veneta. Ieri il saluto e l’intervento del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad all’incontro, è partito da qui.

"L’Emilia Romagna – ha detto il sindaco - ha da sempre un servizio sanitario di livello ma evitiamo di farci attirare dalle sirene ‘dell’isola felice’. Non solo le cronache dei media ma direi anche le esperienze personali ci raccontano di un servizio sanitario in regione sostanzialmente attento ma non mancano le ombre. Molte dovute a incidenze nazionali e altre a componenti e modelli più locali sui quali Michele de Pascale, che conosce benissimo la materia e le sue criticità, certamente eserciterà le sue novità programmatiche". Il richiamo ai "tentennamenti del governo" non è certo mancato. Un esecutivo reo di avere "di trattare la sanità come una qualsiasi altra voce di bilancio". Intanto de Pascale è determinato a centrare alcune problematiche. Tra i temi vi è quello dell’assistenza territoriale e del nuovo modello delle case di comunità introdotto da Regione e Ausl Romagna. "Il modello case di comunità è da portare avanti. Io nei miei otto anni di mandato ne ho realizzate in tutto il territorio, ma in collaborazione con i medici di base che sono entrati dentro le case di comunità. Poi bisogna abbinare la presenza di Osco di ospedali di comunità per la degenza dei casi meno gravi e garantire la presenza capillare dei medici i base nelle frazioni più piccole con una attenzione particolare a quelle di montagna". La vicinanza dell’assistenza e il rapporto umano divengono l’elemento da centrare, ma dall’altra parte, negli ospedali e strutture accreditate, si pone il problema delle liste di attesa. "Le liste di attesa – riprende de Pascale – sono problema gravissimo in tutta Italia e il fatto che l’Emilia Romagna abbia le performance tra le migliori non ci basta. Vogliamo migliorare la situazione che rischia di portare molti a rinunciare a curarsi o rivolgersi al privato. Le azioni da adottare sono tre. La prima è una battaglia per aumentare le risorse perché non ci si può lamentare e poi tagliare come fa il governo. Per aumentare il numero di professionisti in Emilia Romagna siamo stati anticipatori e gli effetti si vedranno nel medio periodo. Infine servono cure appropriate, una cosa che la destra non cita mai. Mi piego meglio. Con risorse che non aumentano e professionisti con organici sottodimensionati dobbiamo essere certi di erogare prestazioni a chi ne ha realmente bisogno ed invece facciamo prestazioni a chi non ha reale bisogno. Persone a volte suggestionate da internet che pensano di avere bisogno di esami. Mi convincono poco le soluzioni che portano alla riduzione dei tempi di visita. La visita non è una riparazione di un’automobile. Serve il tempo adeguato, siamo davanti a persone non a cose".

Andrea Oliva