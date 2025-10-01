I nodi territoriali fanno scuola e vengono studiati in Brasile

Oltre 350 tra accessi e contatti sono stati registrati nei nodi territoriali attivi a Rimini dal momento della loro apertura. Sono i primi dati che emergono da questo nuovo servizio destinato fare scuola ben oltre i confini nazionali. Infatti il 2 ottobre si svolgerà il workshop internazionale “I Nodi Territoriali di Salute: ingaggio e partecipazione comunitaria per la promozione dell’equità in salute” nella sala Energia del Centro congressi SGR di via Chiabrera 34 D, organizzato da Comune, in sinergia con i Comuni del Distretto, Ausl Romagna e Università di Bologna. Saranno presenti anche Artur Chioro direttore Fondazione ospedali universitari (Ebserh) del Brasile, e Luis Zamarco assessore alla Salute della Città di San Paolo.

Rimini ha voluto i Nodi territoriali. Si tratta di strutture in cui operano fra i 10 e i 12 operatori di area sociale e sanitaria, con un equipe che può variare, in cui possono essere incluse ulteriori figure a seconda dei casi trattati. In questi presidi possono rivolgersi persone per problematiche proprie sia di carattere sociale che medico, ed anche famigliari per un sostegno.

Dall’apertura dei quattro nodi territoriali ad oggi, il che significa da metà giugno a settembre, le persone che si sono rivolte ai professionisti di ambito sociale presenti nelle quattro strutture accessibili sono state 234, fra accessi liberi e colloqui con assistenti sociali sia di area anziani che di sportello sociale. Se si prende in considerazione la parte sanitaria, le persone che si sono rivolte ai professionisti di ambito sanitario, dunque infermieri di famiglia e di comunità, sono state 70, per 131 contatti, inclusi i colloqui e le visite ambulatoriali.

I nodi territoriali aperti si trovano in via Mazzin, piazzale Che Guevara, via Pintor e in via Giuliano da Rimini. L’obiettivo è aprirne altri 8 sul territorio comunale di cui 4 entro la fine dell’anno.