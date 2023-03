"I nostri anziani stanno meglio a VillAllegra"

Sono dieci gli anziani ospiti tuttora a VillAllegra. Nonostante il braccio di ferro con il Comune di Santarcangelo, che aveva imposto la chiusura alla casa di riposo privata dopo che i Nas avevano trovato più ospiti del dovuto nella struttura, le famiglie degli anziani hanno deciso di tenere lì i loro cari. "Noi da VillAllegra non li spostiamo – spiegano alcuni parenti – Si prendono cura dei nostri anziani con dedizione e attenzione, li accudiscono come li avremmo accuditi noi a casa". Tanto che le famiglie e il personale di VillAllegra e CasAllegra (la casa famiglia per anziani, gestita dalla stessa società) avevano lanciato il loro accorato appello al Comune, perché facesse retromarcia. Nel frattempo i gestori della casa di riposo hanno vinto la prima battaglia: il loro ricorso urgente - l’abbiamo riportato la settimana scorsa - è stato accolto dal Tar, che ha sospeso l’ordinanza. L’ultima parola sulle sorti di VillAllegra spetterà ai giudici del Tribunale amministrativo regionaler il 16 marzo. Dopo aver concesso la sospensiva, i giudici entreranno nel merito della vicenda. I legali della società di gestione, Davide Grassi e Gaia Galeazzi, stanno lavorando alla memoria difensiva, convinti di riuscire a far valere le ragioni di VillAllegra. E’ stato inoltre presentato ricorso al giudice di pace per annullare la multa di 10mila euro inflitta alla società. L’amministrazione di Santarcangelo e l’Unione Valmarecchia si sono affidati per il contenzioso all’avvocato Leonardo Bernardini, stanziando 8mila euro di parcella.

Se il Tar accoglierà le ragioni di VillAllegra, lo spettro della chiusura si allontanerà. In caso contrario la struttura rischia un nuovo stop. Ma le famiglie degli anziani non si rassegnano. Significativo proprio il fatto che, nonostante il braccio di ferro col Comune, le famiglie di dieci anziani abbiano deciso di tenerli ancora lì. Altri, per le patologie di cui soffrono, sono stati trasferiti in strutture più idonee.