"I nostri compensi da consiglieri per gli alluvionati"

"La maggioranza sosteva che non si poteva fare, invece come Lista Bucci siamo riusciti a far versare i nostri gettoni di presenza (più l’appannaggio annuale per il gruppo, circa 500 euro) sul conto pro-alluvionati della nostra Regione". Lo segnala la civica all’opposizione. "In consiglio la maggioranza di destra-centro aveva votato contro il nostro odg che proponeva che tutti i consiglieri facessero altrettanto. Noi abbiamo dimostrato che si può fare. Quindi, come tutto quello che riceviamo dalle casse comunali per il nostro lavoro di consiglieri viene devoluto in beneficenza. Prima lo facevamo già ognuno secondo coscienza, ora lo facciamo insieme per questa priorità pro-alluvionati. Abbiamo sottoscritto un documento per gli uffici comunali al fine della devoluzione al fondo regionale delle suddette somme".