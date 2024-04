"I nostri elettori non voteranno mai Tonini"

"Ognuno guardi in casa propria, ma un partito che ha il 30% non può non fare una lista per presentarsi alle elezioni in un comune come Misano". La prima risposta che la senatrice di Fratelli d’Italia, Mimma Spinelli, offre all’affondo della segretaria della Lega Veronica Pontis in lista con Marcello Tonini, è in punta di fioretto. Ma il clima che si respira nel centrodestra a Misano è meno conviviale e lo si capisce da come procede la senatrice. "Misano ha dimostrato già cinque anni fa che voleva cambiare rispetto all’amministrazione del Partito democratico. In questo senso va letto l’ampio consenso che intercettò Claudio Cecchetto (all’epoca appoggiato da Fdi, ndr). Non servono personalismi nel centrodestra, ma un’azione concreta". La parlamentare di fatto certifica la presenza di una lista con Fratelli d’Italia e a quanto pare con Forza Italia "con cui il rapporto è molto buono", assicura la Spinelli. "La partita è aperta e presto presenteremo lista e candidato". Tra i due nomi emersi per il candidato sindaco, Antonio Mignani e Diego Pensalfini, a quanto pare si andrà alle urne con Mignani.

Per Veronica Pontis una lista con alcuni partiti di centrodestra, ma non la Lega, farebbe il gioco di Piccioni e del centrosinistra. "Esiste un elettorato di centrodestra - rivendica la senatrice - che non voterà mai Piccioni, ma nemmeno Marcello Tonini. Stiamo parlando di una figura che ha ricoperto ruoli grazie alla sua presenza nell’area politica dei democratici. L’elettorato di centrodestra non voterà mai esponenti di centrosinistra". Il clima si sta scaldando e all’indirizzo della segretaria leghista in Valconca arriva un’altra frecciata. "Tornando alle aspettative dell’elettorato di centrodestra, cinque anni fa Cecchetto fu staccato di circa 300 voti, perdendo per i voti presi dalla candidata Pontis. La storia non si ripeterà. La sfida è aperta". Sulla frattura che a Misano si è aperta con la Lega, la parlamentare puntualizza come "Fratelli d’Italia sostiene i candidati di centrodestra in tutti i comuni in cui ci presentiamo, anche se non sono di FdI".

a.ol.