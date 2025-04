"I nostri uomini costretti a fare gli infermieri"

"Con la nuova Direttiva ministeriale gli agenti della polizia locale dovranno fare gli infermieri, facendo addirittura tamponi del cavo orale per accertare la presenza di droga. Pare troppo". L’assessore Juri Magrini si ’ribella’ alle disposizioni su chi guida sotto effetto di stupefacenti.

Si va al di là delle competenze dei vigili?

"Si specifica che ’l’organo di polizia eseguirà un primo test sul fluido del cavo orale. In caso di esito positivo la polizia procederà ad acquisire ancora fluido dal cavo orale da porre in due provette che saranno trasmesse a un laboratorio di tossicologia forense per le analisi’".

Troppi compiti?

"Oggi infermieri, continuamente chiamati in causa sull’ordine pubblico nelle città, guardiani del traffico, l’organizzazione degli eventi, richiesti a gran voce per questo e per quello, fai un presidio lì e uno là, videosorveglianza. E spesso a coprire le assenze di uno Stato che scarica le proprie competenze sul livello locale".

La riforma in materia resta di là da venire...

"Sono anni che la polizia locale chiede una riforma. E pochi giorni fa è diventato legge il cosiddetto Decreto Sicurezza che, oltre a introdurre 14 nuovi reati eleva le tutele penali e legali nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza".

Ci sta, o no?

"Cosa giusta, ma ancora una volta non è stato riconosciuto il lavoro delle polizie locali che a contrasto di illegalità e crimine vero e proprio sono quotidianamente impegnati, a supporto degli organi di pubblica sicurezza".

C’è malumore?

"Io non so per quanto potrà continuare la situazione, considerare l’agente un figlio di un Dio minore".