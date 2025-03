I novant’anni di ‘Pumidòr’, il nonno del dialetto romagnolo

Pumidòr compie novant’anni. Proprio oggi lo storico ambasciatore del teatro dialettale riminese, Corrado Albani, in arte Pumidòr, festeggia un compleanno speciale. Sessant’anni di teatro e oltre duemila spettacoli in curriculum. "Ho iniziato quando avevo dieci anni – racconta –. Facevo le classiche scenette durante il ritiro estivo alle colonie. Da quel momento è iniziata la mia grande passione per il mondo dello spettacolo". Un amore, quello per il teatro, condiviso con i lavori fatti nella vita. "Prima il bigliettaio sugli autobus e poi il fotografo, il lavoro della mia vita – continua lui –. Ho fotografato per diversi anni. Fare questo lavoro mi ha sempre permesso di stare a contatto con molte persone, un po’ come in teatro. Ma quello del palcoscenico è un aspetto della mia vita che non ho mai abbandonato. Ho scelto di recitare in dialetto perché i giovani tendono a considerarlo sempre meno e credo invece sia giusto mantenere certe tradizioni". Dal teatro alla televisione, Pumidòr ha preso parte anche a vari spot in tv. "Il più recente è quello del 2012, in cui interpretavo un nonno; ho poi lavorato per Mediaset in un corto su Fellini e fatto varie apparizioni in film nazionali". Ma dopo una vita tra palco e fotografia, ora Corrado si gode la pensione e i novant’anni appena compiuti. "Sono abituato a leggere il giornale tutte le mattine, poi un po’ di ciclette o una passeggiata al mare. La sera invece guardo la tv e le partite di calcio: sono un grande tifoso".

Federico Tommasini