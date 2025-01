I numeri della Giustizia. Boom di reati da ’codice rosso’ e raddoppiate le intercettazioni

di Francesco ZuppiroliÈ un allarme chiaro. Terribile nella sua sinteticità. E lampeggia di rosso, come i codici di analoga cromatura che sul territorio riminese nell’arco di un anno sono passati da 522 a 711. Un saldo di più 189 procedimenti aperti sul tavolo della procura della Repubblica nel corso dell’anno giudiziario appena trascorso. È questo il dato che più di ogni altro salta all’occhio nel rapporto della procura generale, svelato congiuntamente all’inaugurazione del nuovo anno giudiziario tenutasi ieri mattina alla Corte d’Appello di Bologna. Tra l’1 luglio 2023 e il 30 giugno 2024, infatti, "Il Procuratore di Rimini (Elisabetta Melotti, ndr) segnala il preoccupante incremento dei reati da ’codice rosso’", recita il resoconto. Reati di genere dunque che non si fermano, pur in virtù di una maggiore attenzione da parte del territorio che relativamente a femminicidi, maltrattamenti, stalking e violenze sessuali possiede un gruppo specializzato, composto da tre magistrati. Nello specifico, nell’anno giudiziario passato sono stati 150 i procedimenti aperti per atti persecutori, 331 per maltrattamenti e 69 per violenze sessuali. Tra questi, vari procedimenti non sono iscritti sulla base di denunce, ma di segnalazioni di terzi o di interventi della polizia giudiziaria o di episodi di lesioni dei quali si prospetta la reiterazione.

Nel periodo sono state emesse 72 ordinanze di applicazione della misura cautelare. Le persone offese sono nella quasi totalità donne. La maggior parte delle misure consiste nell’allontanamento dalla casa familiare e nel divieto di avvicinamento, anche se in diversi casi la procura ha chiesto misure più gravose (arresti domiciliari e carcere). E per quel che riguarda il flusso di denunce, la maggior parte è arrivata nel periodo estivo da parte di vittime particolarmente giovani, poste in situazioni di minorata difesa per assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti: come nel più recente caso della 16enne stuprata in gruppo da due ragazzini in Valconca.

A crescere anno su anno sono di nuovo anche le intercettazioni ordinarie: lievitate tra 2023 e 2024 a 414, contro le 242 dell’anno prima e le 308 del 2022. Calano invece di uno gli omicidi (2) e calano anche lievemente le persone iscritte al registro degli indagati: 7.183 contro le 7.253 dell’anno prima. Invariati, invece, gli incidenti mortali, rimasti una dozzina nel periodo in esame.

Venendo invece al nodo organici, Il tribunale di Rimini lamenta ancora una carenza soprattutto tra il personale amministrativo, con 76 persone in organico, 61 in servizio e ben 15 posti vacanti, con una scopertura del personale pari al 19,74%. A Rimini tuttavia si registra negli uffici Gip/Gup un ritmo di smaltimento superiore a quanto entra, tanto che l’indice che tiene conto dell’arretrato pregresso in rapporto alla velocità di presa in carico di nuove pratiche fa registrare un’attesa media di appena 18 giorni per l’ufficio riminese, contro ad esempio i 3 anni di Ravenna, con una durata media di procedimento al Gip/Gup di 120 giorni, dietro solo a Ferrara (88). Tra le peculiarità emerse, infine, c’è che Rimini fa più largo ricorso ai decreti penali di condanna: 18,5% contro la media dell’8,1%. Mentre è del 9% (dato più basso) il numero di procedimenti archiviati per infondatezza ma del 19,3 (dato più elevato) l’incidenza delle iscrizioni al registro degli indagati in rapporto alla popolazione della provincia di competenza.