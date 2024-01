I numeri della Giustizia. Boom di reati tra i minorenni, aumentano gli omicidi stradali

di Francesco Zuppiroli

A saltare all’occhio è la piaga delle baby gang che non accenna a diminuire nel nostro territorio. Anzi. Come recita il resoconto presentato dalla Procura di Rimini, durante l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario che si è tenuta ieri in Corte d’appello a Bologna, tra l’1 luglio 2022 e il 30 giugno 2023 "nell’ambito dei reati contro il patrimonio si registra il crescente coinvolgimento di minori in fatti illeciti, commessi in concorso con indagati maggiorenni". Un fenomeno quello delle rapine, ritenuto spesso "finalizzato più ad affermazione di forza che motivate da effettivo interesse patrimoniale".

Ma a crescere, purtroppo, l’anno scorso non sono stati solo gli episodi criminali perpetrati dalle baby gang, bensì anche le morti in strada e quindi gli omicidi stradali, passati da 7 a 12 nel 2022-23 con progressivo aumento anche dei procedimenti per i reati di guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti. Sempre scorrendo l’indice sui numeri al rialzo all’interno del più recente bilancio della Procura, resta altissimo nella nostra provincia anche il numero di procedimenti con argomento ’Codice Rosso’ e perciò indagini per maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale. Nel periodo preso in esame a Rimini ci sono stati 522 procedimenti, per cui la quasi totalità delle parti offese sono risultate essere donne. Sono 61 infine i procedimenti per lesioni sul posto di lavoro: dato in linea con il passato. E due gli incidenti mortali sul luogo di lavoro.

A calare invece, andando contro la crescita del 54,44% a livello regionale tra un anno giudiziario e l’altro, sono state invece le intercettazioni ordinarie compiute dalla Procura, passate da 308 a 242, dato con delta al ribasso più alto tra tutte le Procure dell’Emilia-Romagna. Ancora, l’inaugurazione del nuovo giudiziario in Corte d’appello è stata l’occasione per fare anche il punto degli organici di Procure e tribunali.

Nello specifico, il tribunale di Rimini con il suo 74 di personale previsto contro i 55 effettivamente in servizio fa registrare 19 posti vacanti tra il personale amministrativo. Rimini poi fa anche registrare la più alta percentuale di magistrati onorari sul totale in servizio in Procura: 19, contro i 9 togati (67,9%).

In conclusione, complessivamente nel periodo in esame a Rimini ci sono stati 7.253 iscritti al registro degli indagati noti, un numero anch’esso in aumento rispetto agli anni giudiziari precedenti, con quasi mille indagati in più rispetto al 2021-22. Sono 4.716 invece i reati ordinari contro ignori, anche questo numero in crescita. La maggior parte dei procedimenti penali sono poi a carico di un solo indagato (87%). Per quanto riguarda infine le modalità di definizione dei procedimenti contro noti Rimini registra nel periodo 2022-23, 493 richieste di rinvio a giudizio ordinario; 817 citazioni dirette e 1.987 richieste per riti alternativi, una soluzione per cui Rimini è dietro solo a Bologna per numero di ricorsi.