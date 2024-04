I numeri dell’ospedale. Iss: "In calo nel 2023 reclami e segnalazioni"

"Reclami e segnalazioni per prestazioni sanitarie in netto calo nel corso del 2023". Lo fa sapere l’Istituto per la sicurezza sociale riportando quanto emerso dai dati di attività dell’Ufficio relazioni con il pubblico. "Ammontano a oltre 433mila – riferiscono dall’Iss – le prestazioni ambulatoriali erogate nel 2023, in aumento rispetto al 2022, dove si era di poco superato le 418mila prestazioni. In particolare, gli accessi alle strutture ambulatoriali sono stati 129.857. Sul fronte dei ricoveri ospedalieri, le prestazioni erogate negli ultimi 12 mesi sono state 5.416, su un totale di 4.766 persone assistite. Anche in questo caso, rispetto al 2022, si registra un aumento dell’8,5%". A fronte della mole di prestazioni fornite, l’anno scorso l’Ufficio relazioni con il pubblico "ha registrato un significativo calo dei reclami, passando dai 122 nel 2022 ai 72 del 2023, per una riduzione pari al 31%. Questo dato è quanto più rilevante se si considera che le segnalazioni pervenute nell’anno 2023 sono inferiori a quelle pervenute negli anni 2017, 2018 e 2019, quindi in periodo precedente alla pandemia". Altro importante aspetto è quello legato ai tempi di risposta ai reclami formalizzati: "Solo 11 persone hanno ricevuto una risposta dopo i 30 giorni previsti dalla procedura interna".