I nuovi pini in ‘salotto’ possono attendere

Viale Ceccarini: il futuro può attendere, e anche i pini. Lunedì prossimo arriveranno le motoseghe per abbattere i 12 pini pericolanti, come da perizie redatte dai tecnici. Serviranno almeno quattro giorni per effettuare i lavori. Ma tolti gli alberi non verranno piantumati altri pini, per il momento. Pare che l’attesa sarà più lunga di quanto speravano gli operatori del viale. Da Geat spiegano di avere avuto mandato dall’amministrazione di ripristinare la pavimentazione in mattoncini eliminando le aiuole dove ad oggi insistono le piante.

La comunicazione dell’amministrazione pubblicata sulla pagina Facebook precisa che "per l’esecuzione dei lavori (di abbattimento) saranno allestiti piccoli cantieri che interesseranno circa due o tre alberature al giorno, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17. Ciò permetterà di lasciare l’area in totale sicurezza in attesa di effettuare le attività di sistemazione della pavimentazione previste per il mese di novembre".

La decisione nascerebbe dal futuro ancora non scritto del viale e dell’intera area. La riqualificazione complessiva del distretto che va dal porto canale all’isola pedonale è un pallino delle ultime amministrazioni comunali. Ma sul come farlo non c’è ad oggi un progetto chiaro con obiettivi, elaborati e costi. Si rientra dunque tra quelle decisioni della politica che in tempo di commissariamento non possono essere prese.

Ripiantare negli stessi posti altri pini potrebbe anche andare contro le esigenze che progetti futuri potrebbero porre. Pavimentare le aiuole servirebbe dunque a mettere in ordine la passeggiata in attesa di decisioni. Resta tuttavia il fattore tempo a preoccupare e non poco il Consorzio di viale Ceccarini. "Avevamo dato per scontata la messa a dimora nel minor tempo possibile di nuove alberature – premette Maurizio Metto –. Se così non dovesse essere, ed anzi i tempi dovessero allungarsi, certamente la cosa ci lascerebbe sorpresi. Avere un viale lasciato senza alberi fino a quando non ci saranno nuove elezioni, se sarà questo l’esito legale al Consiglio di Stato, non ci può trovare d’accordo. Ci riserviamo di chiedere spiegazioni in municipio".

Il commissario prefettizio ha avallato un documento che va a tutelare il patrimonio verde di viale Ceccarini nei prossimi venti anni, con monitoraggi, azioni sui pini, eventuali abbattimenti e piantumazioni con alberi selezionati. Ma resta il nodo della riqualificazione del viale, e la decisione su che viale Ceccarini presentare in futuro sarà di una amministrazione politica. Quanto sarà disposta ad aspettare la città? Il Consorzio una risposta l’ha già data, e i pini li vorrebbe il prima possibile.

Andrea Oliva