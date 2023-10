"I nuovi sottopassi? Il Pd racconta favole"

Il ’muro’ della ferrovia continua a dividere la politica a Bellaria. Ieri l’attacco di Andrea Silvagni (del gruppo di opposizione Alternativa Democratica), in pressing sull’amministrazione per le soluzioni da adottare in vista della chiusura dei passaggi a livello. Non si fa attendere la risposta dei consiglieri dei gruppi di maggioranza di Bellaria. Il tema riguarda l’aumento dei treni sulla linea Rimini-Ravenna con conseguente chiusura dei passaggi a livello per motivi di sicurezza. In che modo la città potrà quindi non restare bloccata da questo cambiamento? Da una parte Silvagni, sottolinea come "il Comune stia proponendo l’ipotesi ‘irrealizzabile’ di innalzare binari, perdendo tempo prezioso e non aggiornando i cittadini sul da farsi". Per Silvagni vanno realizzati "nuovo sottopassi carrabili in modo tempestivo".

Per il centrodestra "purtroppo Silvagni fa strumentalizzazioni tipiche della peggiore politica, e per cominciare a cercare consensi in vista delle prossime elezioni spara a zero senza verifica e senza cognizione. Silvagni sa benissimo che le responsabilità della linea ferroviaria nel cuore della città di Bellaria e la non volontà di intervenire in passato sono state proprio del suo partito, il Pd. Sappiano tutti, anche per le esperienze viste, che gli svincoli necessari per i sottopassi carrabili, oltre a deturpare il territorio, renderebbero quelle zone luoghi impoveriti di qualità abitativa, commerciale e turistica". E ancora: "Il Pd, il partito di Silvagni, gestisce questo tema a livello regionale. Quando la Regione produrrà atti ulteriori e più evoluti rispetto al quadro di fattibilità economica approvato, l’amministrazione potrà chiedere alla Regione stessa di presentare iniziative". Perché "temi così importanti devono essere di tutti e di ogni livello e non motivo di bagarre elettorale di basso profilo". Non resta in silenzio nemmeno assessore ai lavori pubblici, Cristiano Mauri, tirato in ballo dallo stesso consigliere di minoranza: "Con Silvagni mi sono confrontato anche a Radio Icaro, nei giorni scorsi, sul tema. L’idea di un unico sottopasso carrabile nella zona della Cagnona non è fattibile ed è assurda. Si creerebbero enormi difficoltà alla città stessa. Il tema della linea ferroviaria potrà essere risolto solo con un confronto tra tutte le parti in causa, e fuori da contesti elettorali".

Aldo Di Tommaso