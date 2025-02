I paesaggi di Rimini nella mostra di Piccioli, urbanista e pittore

Lo sguardo su Rimini di Stefano Piccioli. Oggi alle 18, alla galleria Gorza di via XX Settembre, inaugurerà la mostra Rimini e il suo paesaggio che espone i dipinti di Piccioli. La mostra, che resterà aperta fino al 7 marzo, offre un affascinante viaggio visivo attraverso il paesaggio della città di Rimini, come lo interpreta l’artista e urbanista Piccioli. I suoi quadri, che esprimono una profonda connessione con il territorio, rivelano l’inedita dimensione pittorica di Piccioli, stimato architetto urbanista riminese che da qualche anno ha deciso di condividere il suo talento artistico con il pubblico. La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con prenotazione obbligatoria il sabato. Un ricco catalogo ricco, curato dalla storica e critica d’arte Annamaria Bernucci, accompagna l’esposizione arricchendo ulteriormente l’esperienza per i visitatori. Un’occasione per scoprire il lato più intimo e creativo di un professionista che ha saputo coniugare arte e urbanistica.

a.d.t.