I parcheggi del municipio riservati a chi fa shopping

Un Natale lungo un chilometro e mezzo, da piazza della Repubblica a piazza Primo Maggio. La pista di ghiaccio coperta, ma anche posti auto a disposizione del centro. Dal 2 dicembre al 7 gennaio, nei weekend si potrà parcheggiare in municipio, nei posti riservati ai dipendenti comunali. Il vice sindaco Belluzzi annuncia "eventi e spettacoli fino all’igloo gigante realizzato dai bagnini in piazza Roosevelt, dove ci sarà la ruota panoramica, poi le casette e il villaggio del gusto lungo via Bovio fino alla grande pista di ghiaccio coperta. Abbiamo programmato per il Mercato Coperto una grande novità con l’allestimento di spazi artistici con pittori locali al primo piano per creare occasioni di incontro e di visite culturali nella storica struttura commerciale che ci sta a cuore, e poi ancora tanto altro".

L’assessore annuncia per il 2024 investimenti in centro: "Siamo consapevoli che necessita di interventi significativi _ conclude Belluzzi _ e per questo a bilancio metteremo risorse importanti per dare una svolta nelle vie principali". Intanto alcune categorie come Confcommercio plaudono al piano parcheggi per il Natale predisposto dall’amministrazione comunale: "Siamo soddisfatti delle decisioni prese dall’amministrazione comunale _ fa sapere il direttivo di Cattolica _ che ringraziamo per aver accolto le nostre osservazioni sul piano del traffico, particolarmente urgenti in vista delle festività natalizie. In particolare vorremmo sottolineare l’importanza dell’apertura al pubblico del parcheggio retrostante al municipio di Piazzale Roosevelt, durante i fine settimana e nei giorni festivi, così come la destinazione a parcheggi auto di parte degli stalli che in estate vengono destinati ai motocicli, posti nelle vie trasversali del lungomare. Fondamentale anche la possibilità di avere altri stalli dedicati al parcheggio in prossimità della ciclabile di via Corridoni".

Luca Pizzagalli