Cronaca"I parcheggi frenano il Natale di Cattolica"
30 ott 2025
FEDERICO TOMMASINI
Cronaca
Cecchini: "Stalli a pagamento fino al 19 dicembre, così non si incentivano i clienti a venire in centro"

Le luminarie natalizie per le vie del centro di Cattolica

Per approfondire:

"Sarà un Natale splendente, ma i commercianti sono stati dimenticati". A lanciare l’allarme è il consigliere della Lega Marco Cecchini. Per lui la pietra dello scandalo sono i parcheggi del centro di Cattolica a pagamento fino al 19 dicembre. "Per queste festività la città sarà ancora una volta uno spettacolo per gli occhi — continua Cecchini —. Peccato che sotto le luci i commercianti restino completamente ignorati a causa dei parcheggi a pagamento che senza alcuna misura concreta non favoriscono la rotazione dei clienti incentivando gli acquisti". Durante la presentazione, il nodo degli stalli per la sosta in centro è stato direttamente toccato dalla sindaca Foronchi, che ha dichiarato che lasciare gratuiti i parcheggi significherebbe avere macchine ferme per giorni. Un’affermazione che ha scatenato l’ira del consigliere di opposizione. "Questo rappresenta la la miopia politica che caratterizzano l’intera amministrazione: al posto di cercare soluzioni pratiche, si preferiscono alibi e accuse".

Dalle parole ai fatti, Cecchini propone direttamente un nuovo tariffario per i parcheggi del centro di Cattolica, "da adottare subito. I primi trenta minuti sulle strisce blu devono essere gratuiti. Poi buoni sosta da 1 euro ogni venti euro di spesa per i negozianti aderenti e utilizzabili entro 24 ore. Misure semplici e collaudate che garantirebbero rotazione dei parcheggi, incentivando gli acquisti e sostenendo il commercio locale, senza alcun rischio per il comune, che potrebbe coprire eventuali perdite con una minima parte dell’imposta di soggiorno incassata".

Una richiesta che secondo Marco Cecchini è fondamentale per dare priorità a chi lavora ogni giorno per mantenere viva la città. "Il Natale può essere bello da vedere — conclude il consigliere della Lega —, ma senza interventi concreti resterà solo uno spettacolo di facciata".

CommercioNatale