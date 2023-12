I parcheggi sulla sabbia si pagano

I parcheggi sulla sabbia diventeranno a pagamento. La novità è stata inserita nel nuovo documento di Bilancio comunale. Le aree che da tanto anni ormai il Comune gestisce nella zona sud, comprese tra gli stabilimenti balneari e il lungomare di viale Torino, non saranno gratuite la prossima estate. Si tratta in tutto di 300 posti auto posti su terreno sabbioso. Non ci sono strisce a delimitare gli stalli. Si arriva e si parcheggia, gratuitamente. A volte anche per tutta la giornata o la vacanza. In municipio vogliono riqualificare l’area e la cosa passa per l’introduzione della sosta a pagamento. Ad oggi non sono chiare le tariffe, anche se l’incasso previsto è basso, cosa che lascia pensare a tariffe agevolate. Il pagamento della sosta dovrebbe garantire anche la rotazione dei parcheggi evitando lunghe soste. Per la civica di centrodestra si tratta di "un’altra tassa per fare cassa - dice Fabrizio Pullè, il segretario -. Intere porzioni di aree adibite a posteggi, verranno trasformate a pagamento per cercare di portare utili al sempre più preoccupante bilancio del Comune. Ne saranno molto contenti i bagnini, i turisti, e i riccionesi che lì andavano al mare".