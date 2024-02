I parchi Costa cercano rinforzi

"Divertiamoci imparando". Costa Edutainment ha fatto suo questo slogan, che campeggia nel sito www.costaedutainment.it e che viene messo in pratica anche nei parchi del nostro territorio che fanno parte del gruppo. Parliamo di Italia in Miniatura a Rimini, di Aquafan e Oltremare a Riccione e dell’Acquario di Cattolica. "Divertiamoci imparando – spiega il gruppo – significa che ci proponiamo di rispondere alla crescente domanda di un uso qualitativo del tempo libero, coniugando cultura, scienza, educazione, spettacolo, emozione e divertimento in esperienze uniche e significative. Desideriamo portare un contributo ai percorsi di ricerca scientifica e nella divulgazione specifica sul tema ambiente marino". Proprio in questo ambito il gruppo Costa sta cercando degli esperti che, già in primavera, possano accompagnare le scuole che visitano i parchi. Per Oltremare e Acquario di Cattolica servono laureati o laureandi in biologia marina, scienze naturali o lauree affini. Per Italia in Miniatura servono laureati in storia, conservazione dei beni culturali, pedagogia o scienze della formazione. I candidati ideali, oltre ad avere una buona conoscenza della lingua inglese, dovrebbero essere preferibilmente residenti nelle province di Rimini, Pesaro Urbino, Forlì Cesena e nell’area di San Marino. Chi fosse interessato a una di queste mansioni può inviare il curriculum alla mail ufficiodelpersonale@oltremare.org inserendo in oggetto "Cv per guida scuole". Anche per tutte le altre figure impegnate nei parchi Costa le possibilità di inserimento stagionale sono numerose. Nel sito sono elencate le posizioni aperte nei diversi settori: assistenza ai bagnanti, ristorazione, negozi, casse, biglietterie. Servono anche manutentori, giardinieri, idraulici, elettricisti e fotografi. Per candidarsi basta andare sul sito del gruppo, al link http://jobs.costaparchi.it/ e compilare il modulo di candidatura collegato alle figure richieste.