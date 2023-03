I parchi eolici al largo del Riminese

Rinnovabili è una delle parole magiche della transizione ecologica. Risorse destinate a non finire, come il sole e il vento. Sono stati presentati due progetti per la costruzione di parchi eolici in mare, per produrre energia al 100% rinnovabile. Uno tra Rimini e Cattolica, con 51 pale eoliche alte 200 m, a 15 km dalla costa e l’altro, da Ravenna a Misano, con pannelli fotovoltaici galleggianti e un hub per il gas. Se l’impatto ambientale è limitato, quello paesaggistico evidente. Siete favorevoli o contrari? Gioele Bambini, Giacomo Bartolucci III E, Lucia Carboni, Emma Fornari, Luca Pini IIIF