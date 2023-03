"I parlamentari si battano per il mercato"

Caccia a nuovi fondi per non far naufragare il progetto del mercato ittico. Ma viste le difficoltà incontrate dal Comune di Rimini con il ministero, l’assessore Anna Montini lancia un appello: "Confidiamo nel sostegno dei parlamentari locali, mentre continueremo nella nostra attività serrata nei confronti del ministero affinché si possa accedere a nuove risorse a sostegno della realizzazione di un centro servizi polivalente, innovativo, funzionale e adeguato a una realtà come Rimini".

Un passo indietro per ricostruire la vicenda finita nel dibattito della II Commissione consigliare. L’iter era iniziato nel 2019 per ottenere i contributi europei Feamp. Le tempistiche dell’avviso pubblico e della successiva graduatoria sono "avvenute in tempi biblici, nonostante le sole cinque domande pervenute". Nella graduatoria dell’agosto 2022, Rimini c’è, e ottiene un contributo di 1,8 milioni a fronte di un progetto di 7 milioni. Emerge poi la possibilità di finanziamento al 100% e il Comune chiede di dividere il progetto in due lotti per rimanere entro i tempi richiesti. Il 7 dicembre il ministero risponde che va bene e autorizza il finanziamento, ma poche settimane fa dietrofront spiegando che la cosa non era possibile, e addio finanziamento.

Molto più di una doccia fredda per il comparto riminese che stando ai dati di Unioncamere e dello stesso Mercato ittico danno il settore capace di generare un fatturato della fiera ittica per 10 milioni di euro con uno scambio del pescato per 17 mila quintali.