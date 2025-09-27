I partiti di opposizione fanno muro: "La riforma Igr va subito fermata"

"Ritirate quel provvedimento". Lo dicono in coro dall’opposizione e i fari sono sempre puntati sulla riforma Igr, quella contro la quale in 10.000 martedì scorso hanno protestato sul Pianello nel giorno dello sciopero generale. "Stiamo giocando la nostra partita contro la riforma – dice Nicola Renzi di Repubblica Futura – e che continueranno a giocarla in maniera unita e compatta, perché è una partita assolutamente delicata. Fin dalla prima lettura, le forze di opposizione si erano assestate su una linea chiara: la riforma Igr andava fermata. E l’idea non è cambiata". Renzi parte poi all’attacco, evidenziando la convulsione dell’iter normativo: "Allo stato delle cose stiamo aspettando la terza versione della riforma: abbiamo visto – dice – il testo della prima lettura, la seconda proposta, nata dagli emendamenti depositati all’inizio dei lavori della Commissione, e adesso attendiamo che arrivi la terza versione. Segno della totale confusione in cui versano governo e maggioranza". Renzi evidenzia anche che i distinguo che ci sono stati in maggioranza sono arrivati dopo lo sciopero generale di martedì e chiosa: "Senza lo sciopero la Riforma sarebbe andata bene a tutta la maggioranza?". "Quella riforma ed ed è da ritirare – dice Gaetano Troina di Domani Motus Liberi – C’è costantemente uno spreco di risorse da parte del governo, come nel caso dell’opaco investimento sull’impianto fotovoltaico in nord Italia, e la mancanza di seria volontà di aggredire le sacche di evasione oggi presenti". La riforma non è necessaria, perché basterebbe attuare una razionalizzazione delle risorse già disponibili ed aumentare i controlli". Da Troina arriva anche un’altra critica sul metodo. Mette infatti in luce come "le opposizioni sono state esautorate sia nel dialogo sia nel confronto su questa riforma. Gli emendamenti li abbiamo chiesti più volte per fare i nostri approfondimenti tecnici". Per questo motivo, le opposizioni hanno incontrato ieri la Reggenza, alla quale hanno fatto presente "il metodo poco dignitoso – dicono – con il quale sono stati condotti i confronti e la vergognosa esclusione delle forze di opposizione dalle dinamiche e decisioni di questi giorni". Emanuele Santi di Rete pone l’attenzione sulla responsabilità politica, che a suo avviso "è della maggioranza, che ha permesso di depositare questa riforma senza averla letta, portando emendamenti peggiorativi all’ultimo minuto. Nonostante le 10mila persone in piazza che chiedevano il ritiro e di fermare i lavori, loro hanno deciso di andare dritto. Un Paese che chiede sempre ai soliti di sacrificarsi è uno stato che protegge chi non paga e calca la mano rispetto a quelli che hanno sempre pagato".