I Patagarri sul caravan di Balamondo: "A Rimini suonavamo in strada". La band uscita da X-Factor chiuderà stasera la rassegna di Mirko Casadei con un concerto in piazza Cavour

Ancora una serata di musica ed energia in piazza Cavour a Rimini, dove questa sera alle 21,30 a esibirsi sul palco del Balamondo World Music Festival, con Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, saranno i Patagarri. Con uno stile swing che mescola più generi, la band milanese sarà presente con Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti e Daniele Corradi (chitarre), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni) che dà alcune anticipazioni dell’esclusivo concerto. Un’occasione per ricordare anche i giorni in cui la giovane band suonava per strada.

Per la prima volta con Casadei?

"Sì, per noi esibirci con Mirko e la sua orchestra è una super opportunità, un grandissimo onore. Sicuramente lui e la sua orchestra proporranno il loro repertorio e noi il nostro, per poi cantare insieme alcune canzoni come Romagna mia e le nostre Caravan e Sogni. Come accade in ogni nostro concerto, non mancheranno nuove gag e brani aggiunti, che secondo le date cambiano per stupire noi stessi e il pubblico".

Com’è il rapporto con Mirko Casadei?

"Di grande stima e rispetto. Lo conosciamo per la storia della sua famiglia e dell’apporto che ha dato al liscio, musica folcloristica e popolare dell’Italia".

Così eccovi a Rimini.

"La città di Fellini. La cinematografia sotto certi aspetti ci accomuna. Come Patagarri ci scambiamo di continuo film e idee di televisione. Fellini lo conosciamo tutti. Non voglio fare paragoni azzardati, ma lui sta al cinema come Casadei sta alla musica italiana. Sono pezzi da novanta, pezzi di storia molto importanti. Rimini comunque ci è cara, perché per un’estate qui abbiamo suonato in strada".

Come procede la vostra stagione estiva e cosa vi attende?

"Siamo ancora in tour, molto intenso e stimolante in quanto prevedeva una quarantina di date, ce ne mancano ancora alcune, da fare entro metà settembre. In questi giorni faremo delle pause, coglieremo l’occasione per preparare nuovi pezzi e delle uscite per il nuovo anno".

Qui, come altrove, lancerete messaggi di pace?

"Ci hanno invitato a partecipare alla Global Sumud Flotilla, alla quale abbiamo felicemente aderito, il messaggio che proviamo a lanciare in ogni concerto è di avere un occhio attento e vigile a tutto quello che accade attorno a noi, perché oltre alle cose belle succedono spesso delle tragedie. Questa sera a Rimini lo ribadiremo".

Cosa resta della partecipazione a X-Factor?

"X-Factor è stato un trampolino di lancio, che ha accelerato i nostri tempi. Tra alti e bassi è stata una grande opportunità, che ci poi permesso di confrontarci tutto d’un tratto con il mondo della musica professionale. Uno slancio, un’esperienza fortunata, perché ci ha permesso di presentarci con la nostra identità musicale".

Prospettive per Sanremo?

"Ovviamente ci si pensa perché comunque anche quello è un buon trampolino di lancio. Se esce il brano, se i tempi coincidono e la canzone riesce a convincere il gruppo e piace, ci penseremo".

Nives Concolino