"I pediatri per la Valmarecchia? Non si trovano"

Il problema del pediatra in alta Valmarecchia? "Il disagio c’è, non siamo indifferenti, anzi – assicura l’Ausl – Lo dimostrano i rapporti costanti con i genitori e le tante azioni per risolvere il problema". Così l’Ausl, con una lunga nota, ribatte al Pd di Novafeltria. Ricordando che "la situazione è complessa", che in Italia "mancano circa 1.000 pediatri all’appello". L’Ausl ricorda "i due bandi (dal 2022 a oggi) per assegnare l’incarico, deserti come gli interpelli diretti a pediatri in graduatoria e del distretto". A Novafeltria "il nostro impegno tangibile è stato infine premiato dalla disponibilità di una pediatra, fornita a seguito di ripetuti colloqui e incentivata dal fatto che non pagherà l’affitto, perché abbiamo fornito noi gratuitamente i locali e alcune attrezzature". L’apertura dell’ambulatorio 3 giorni a settimana dipende dal fatto che "la dottoressa deve coprire pure la Valconca". L’Ausl si dice pronta a offrire "ai professionisti eventualmente interessati altre soluzioni incentivanti" che altre istituzioni potranno fornire.

m.c.