I penalisti incrociano le braccia. Niente udienze per tre giorni

La camera penale di Rimini aderisce all’astensione degli avvocati nel settore penale proclamata dall’Unione delle camere penali italiane (UCPI) a partire da oggi e fino a mercoledì compreso. Uno sciopero volto "a manifestare la contrarietà al ’pacchetto sicurezza’ di recente emanazione – fanno sapere i penalisti riminesi –. Il decreto rappresenta un segnale di involuzione costituzionale, sia nel metodo che nel merito. Nel metodo, il decreto legge sottrae improvvisamente dall’esame del Parlamento un intero disegno di legge – continuano gli avvocati –, introducendo da un giorno all’altro norme che incidono significativamente sulla libertà personale dei cittadini. Pur a fronte dei numerosi rilievi critici ricevuti dall’Unione delle camere penali italiane, dell’associazione nazionale magistrati e dall’accademia, si è scelto di eludere il confronto procedendo con la decretazione d’urgenza". Sempre per quanto riguarda il merito, "il provvedimento normativo si traduce nel consueto ricorso al diritto penale in chiave propagandistica e simbolica – sostiene ancora la camera penale di Rimini –, che va ad arricchire un sistema già saturo di troppi reati e di sanzioni detentive superflue. La questione della sicurezza è di grande rilevanza e dovrebbe essere affrontata principalmente attraverso strategie di prevenzione e riduzione delle cause del disagio sociale". Queste le ragioni alla base dello sciopero a cui seguirà mercoledì a Roma una manifestazione nazionale dell’avvocatura.