I pensieri degli studenti per non dimenticare la Shoah

A mettere una corona di allora ai piedi del monumento di Rivazzurra dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigioni, sono stati alunni e studenti delle elementari e delle medie. La celebrazione si è svolta ieri mattina. A Rivazzurra in via Madrid hanno partecipato autorità e rappresentanti delle associazioni, assieme ai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria Villaggio Nuovo e terze della scuola secondaria di primo grado Agostino Diduccio. Sono stati proprio gli studenti, che in settimana hanno riflettuto in classe su alcuni temi legati alla Shoah, a leggere alcune loro riflessioni.

Per ogni pensiero è stato piantato un seme in un vaso preparato dagli studenti. Un gesto simbolico per testimoniare come la memoria sia viva e possa dare vita. Subito dopo c’è stata la deposizione di una corona di pensieri scritti sulla carta, che i ragazzi hanno posto ai piedi del monumento, rievocando l’importanza della memoria e la necessità di custodirla e farla crescere con cura. La cerimonia, come ogni anno, è stata un momento partecipato dai cittadini. Era presenti anche l’assessore Francesco Bragagni, la presidente dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna Emma Pettini, il senatore Marco Croati, Patrizia Tamburini vice presidente Anei, Associazione nazionale ex internati militari, la consigliera regionale Nadia Rossi, diversi rappresentanti delle istituzioni civili e militari e le associazioni combattentistiche e d’arma con le loro insegne.

A seguire, ieri pomeriggio nella Sala Isotta di Castel Sismondo, si è tenuta l’inaugurazione della mostra ‘I fumetti e la Shoah’. L’appuntamento era inserito nel calendario degli eventi per celebrare il 60esimo dell’attività di educazione alla memoria. La mostra, che viene da Parigi, è curata dal Mémorial de la Shoah ed visitabile fino al 10 marzo, nella Sala Isotta Castel Sismondo. Sono presenti oltre 2mila fumetti, manga e albi illustrati ispirati alla persecuzione degli ebrei sotto il Terzo Reich.