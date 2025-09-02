I periti al lavoro sulle urla di Pierina e la voce di un uomo

L’audio dell’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023, nel garage della sua casa di via del Ciclamino, è stato oggetto, ieri sera, a partire dalle 19,30, di un esame approfondito da parte dei periti nominati dal gip Vinicio Cantarini, che si sono ritrovati nel luogo dove la telecamera di uno dei box condominiali registrò i rumori delle 29 coltellate sferrate contro l’anziana. Mentre la 78enne veniva aggredita, la telecamera del condomino registrava le urla della vittima ma anche altri suoni. In carcere come unico indagato si trova dal 16 luglio 2024 Louis Dassilva che secondo la Procura avrebbe agito per amore nei confronti della nuora di Pierina, Manuela Bianchi, con cui aveva una relazione. Per il consulente della squadra mobile si sentirebbero voci e la parola "calma" prima delle coltellate. Una voce che sarebbe compatibile con quella di Dassilva. Sulla perizia fonica, gli avvocati difensori hanno chiesto ed ottenuto l’incidente probatorio iniziato ieri. Secondo i difensori nell’audio vi sarebbero solo suoni "non decifrabili". Il gip ha ordinato che siano analizzati i rumori e le eventuali voci tra le 21.45 e le 23.15 della sera dell’omicidio e dalle 7.50 alle 8.30 della mattina del ritrovamento del cadavere.