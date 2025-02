I pescatori di frodo finiscono nella rete

Questa volta, a finire nella rete, non sono state le vongole, ma loro: i pescatori di frodo che, da qualche mese a questa parte, erano soliti compiere dei raid lungo la costa bellariese andando soprattutto alla ricerca di molluschi. I militari della Guardia costiera di Rimini e Bellaria li hanno pizzicati con ‘le mani in pasta’ nel cuore della notte di ieri sulla spiaggia del bagno 55/56 di Igea Marina. Sequestrato circa un quintale di vongole che sarebbero state illecitamente immesse sul mercato. L’operazione, condotta con il supporto del cruppo carabinieri forestali di Rimini e della Polizia locale di Bellaria, arriva al termine di un’attività investigativa minuziosa, supportata dalle numerose segnalazioni dei cittadini esasperati dai continui rumori molesti notturni provenienti dalla spiaggia. E c’era anche chi aveva riferito alla Capitaneria di porto di aver visto, sempre di notte, presenze sospette fare su e giù lungo la costa, indizio di una possibile attività abusiva in atto.

Dopo appostamenti e verifiche, i militari sono entrati in azione riuscendo a fermare un presunto pescatore di frodo – un giovane nordafricano – mentre altri complici sono riusciti a dileguarsi approfittando del buio e delle condizioni meteorologiche avverse.

Tra il materiale sequestrato dai militari della Guardia costiera di Rimini e Bellaria figura un rastrello idraulico illegalmente modificato con un motore esterno, noto come "idro-rasca", uno strumento altamente impattante per l’ecosistema marino. Il prelievo abusivo scoperto è particolarmente dannoso, poiché è avvenuto in un’area di nursery naturale, fondamentale per la crescita delle giovani vongole e soggetta a rigorosi divieti di pesca professionale. Il pescato recuperato, essendo ancora in stato vivo e vitale, è stato immediatamente rigettato in mare per salvaguardare l’equilibrio dell’ecosistema e favorire la ricostituzione dei banchi naturali di vongole. Il bracconiere fermato è stato sanzionato con due violazioni amministrative per un totale di 5mila euro. Le autorità continueranno a monitorare attentamente il territorio per prevenire ulteriori attività illecite che possano minare la sostenibilità della pesca e la tutela della risorsa ittica.

Il sospetto della Guardia costiera è che i pescatori di frodo fossero anche alla ricerca del cosiddetto seme di vongola verace indispensabile per il ripopolamento della specie e per la creazione di nuovi allevamenti al largo.