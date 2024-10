I pescatori si ‘riprendono’ il porto

Spazi per i pescatori e per la vendita del pesce in un porto riqualificato. Il progetto di revisione e riorganizzazione del canale portuale procede e dopo avere completato il primo tratto sulla banchina lato Rimini, compreso tra i ponti di viale D’Annunzio e viale Dante, i lavori si spostano nel tratto, sempre lato Rimini, compreso tra il ponte di viale Tasso e quello ferroviario. Siamo a fianco di viale Bellini dove sono stati eseguiti lavori ai sottoservizi nelle settimane scorse. È anche la zona in cui ormeggiano le barche dei pescatori riccionesi, rimasti in pochi, ma non per questo poco considerati dall’amministrazione. Per dare respiro alla marineria, nel progetto è prevista anche la realizzazione di un manufatto a ridosso della banchina e vicino a ciclabile e strada, che i pescatori potranno utilizzare per le operazioni legate alla pesca, ma anche per vendere il pesce al pubblico. "È un progetto che pone al centro la fruibilità e l’attrattiva di un luogo sempre affascinante per una città di mare, la sua tradizione ittica e marinaresca e la tutela del lavoro dei pescatori e di tutte quelle laboriose attività che riguardano la piccola pesca" spiegano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore a Lavori pubblici Simone Imola.

Gli interventi hanno l’obiettivo di eliminare tutte le criticità della vecchia banchina, sia funzionali che estetiche. La banchina copre un tratto di circa 57 metri dedicato all’ormeggio delle piccole imbarcazioni da pesca. È qui che si svolgono le piccole attività ittiche a due passi dal centro della città. La struttura risale agli anni ’70, ed oggi è evidente lo stato di degrado in cui versa. La banchina, larga 80 centimetri, si trova sotto il livello della strada ed è dotata di due rampe di scale. È priva invece di una rampa utile per movimentare l’attrezzatura da pesca e il pescato. Il progetto di riqualificazione prevede il ripristino delle strutture e delle parti in calcestruzzo, la realizzazione di una nuova pavimentazione e illuminazione, infine l’ampliamento dello sbarco con l’inserimento di una struttura in grigliato metallico a sbalzo. È prevista la realizzazione di una nuova rampa per poter trasportare le attrezzature da pesca e il pescato. Sul piano stradale è prevista la realizzazione di una nuova piazzetta con spazi dedicati alla vendita del pescato e al deposito dei materiali. L’area sarà separata dal traffico stradale grazie a spazi verdi che renderanno la zona anche più accogliente.

Andrea Oliva