I piani del centrodestra . Ma Fd’I boccia Tonini

L’unica certezza nel centrodestra, per ora, è che i quattro sindaci uscenti saranno tutti ricandidati. Così hanno stabilito i segretari provinciali Nicola Marcello (Fratelli d’Italia), Elena Raffaelli (Lega) e Antonio Barboni (Forza Italia) nella riunione dell’altra sera. Riunione indetti dopo i tanti incontri nel territorio fatti nelle ultime settimane, per iniziare a definire candidature e strategie in vista delle elezioni comunali che si terranno – insieme alle europee – l’8 e il 9 giugno.

A Bellaria, come annunciato da tempo, correrà per il bis Filippo Giorgetti. "E stiamo preparando – anticipa Marcello – una lista importante di Fd’I a sostegno di Giorgetti". Semaforo verde anche per la ricandidatura a San Leo di Leonardo Bindi: il sindaco uscente, iscritto alla Lega, si ripresenterà con la sua lista civica. Idem a Casteldelci per Fabiano Tonielli, civico vicino a Fratelli d’Italia, e a Montefiore per Filippo Sica. Fin qui le certezze. Negli altri 12 comuni al voto per le amministrative, Santarcangelo e Misano su tutti, le partite restano aperte. A Santarcangelo il centrodestra punta sull’avvocato Paolo Lombardini, ma restano alcuni nodi da sciogliere con la Lega e soprattutto con la lista civica di Domenico Samorani. A Misano uno dei nomi sul tavolo è Marcello Tonini, l’ex direttore generale dell’Ausl. "Non scartiamo l’ipotesi, ma si valutano anche altri nomi – puntualizza Marcello – In fondo Tonini ha rappresentato il potere della sinistra per tanti anni". Prova a buttare acqua sul fuoco la Raffaelli: "Su Misano e Santarcangelo nulla è stato ancora deciso. I candidati li decideremo tutti insieme". "Il centrodestra si presenterà compatto, non ci sono fughe in avanti – assicura anche Barboni – Su Misano e Santarcangelo stiamo valutando". A Saludecio il candidato dovrebbe essere invece Roberto Cialotti. La riforma sul limite dei mandati non scombinerà i piani del centrodestra "perché – ricorda la Raffaelli – non governiamo in quei comuni interessati dalla nuova legge".

ma.spa.