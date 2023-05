I piccoli gesti per cambiare il mondo

Sono convinta che i piccoli gesti possano cambiare il mondo rendendolo più pulito. Tanta plastica non sarebbe in balia del vento che la trasporta ovunque creando danni agli animali e al mondo intero, se tutti noi usassimo appositi contenitori. A scuola studiamo educazione civica e credo che questi siano piccoli gesti di grande civiltà. Noi che abitiamo vicino al mare, dobbiamo cercare di non fare arrivare la plastica nelle acque per salvaguardare flora e fauna marina, ma anche noi stessi, perché la plastica che i pesci ingeriscono è la stessa che noi mangiamo quando poi questi vengono pescati. L’ambiente va rispettato come se fosse una persona, non si può rimanere indifferenti davanti a un amico maltrattato, ugualmente non si può rimanere indifferenti davanti al nostro Pianeta. La raccolta differenziata è importante, ma dobbiamo capire che fondamentale è il rispetto verso tutto ciò che ci circonda. Si potrà vivere un giorno in un mondo migliore solo educando piccoli e grandi al rispetto dell’ambiente in cui si vive come se fosse una persona cara, avendone cura, iniziando anche dal parco vicino casa, piccoli gesti importanti.

Giada Gasparini I D