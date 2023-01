I Piccoli mondi riaccendono i riflettori della nuova Sala Africa

Con Piccoli mondi, rassegna organizzata e gestita dal Punto Giovane di Riccione, Rimini Classica e Strada San Germano Aps, si riaccendono i riflettori della Nuova Sala Africa, in viale Gramsci, 39, a Riccione.

Cinque gli appuntamenti per i quali parte da oggi parte la prevendita. Raccontano Piccoli mondi, esercizio di apertura verso i mondi altrui, mondi fatti di passione, artigianalità, saperi, di mani che costruiscono e raccontano, mani che suonano, muovono e creano. Tre gli spettacoli di teatro ragazzi, si parte con ’Aiko e l’orso della luna bianca’ con la compagnia Le Strologhe, il 29 gennaio, per poi continuare con ’Di Pinocchio, l’avventura’ col Teatro Dodici Lune , il 12 febbraio, e ’Un nonno da cortile’ con Florindo Ceccaroli, Strada San Germano APS, il 12 marzo.

Ai pomeriggi teatrali, sempre alle 17, si alterneranno ’I colori della musica’ due esclusivi e coinvolgenti concerti di Rimini Classica, già protagonista delle edizioni del 2019 e del 2020.

Il primo appuntamento è per il 19 febbraio con ’L’uomo che cadde sulla terra - omaggio a David Bowie’, che con la direzione di Aldo Maria Zangheri Darma, vedrà Houdini Righini, Marco Mantovani, Massimo Marches, Marco Giorgi e Jean Gambini. Il secondo è invece per il 5 marzo con ’Elton&Amy’. La rassegna è autofinanziata con contributi di piccoli sponsor e delle associazioni promotrici dell’evento, oltre agli incassi da biglietteria (ingresso teatro 7 euro, per concerti 10. Prenotazioni su www.riminiclassica.it . Info: 320.7280791).

"I nostri Piccoli mondi – commenta Alex Gabellini di Strada San Germano Aps – raccontano di una sala storica parrocchiale, di un paese, di piccole compagnie e artisti, della forza aggregativa di musica e teatro capaci di raccontare storie e far incontrare le persone. E parlano di emozioni rivolte a un pubblico di tutte le età".

Nives Concolino