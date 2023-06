I Pinguini sul palco di Rimini "Guardiamo il mare come Teresa"

Parata di grandi ospiti domani al Tezenis Summer Festival in piazzale Fellini. Tra questi i Pinguini tattici nucleari, che nel corso della serata evento offerta da Radio 105 e Tezenis, porteranno sul palco la nuova hit ‘Rubami la notte’ tratto da ‘Fake news’, il quinto disco della band che sta letteralmente polverizzando tutti i record di vendita e di classifiche. Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati si uniranno a Riccardo Zanotti, il front man del gruppo, per questa serata di musica. La straordinaria capacità della band di produrre brani generazionali, che raccontano con metafore semplici e dirette un disagio reale, inonderà di note e di leggerezza il palco della prima tappa del festival.

Zanotti, canterete a Rimini, in Romagna. In questo difficile momento non sarà facile salire su un palco e cantare.

"Siamo consapevoli di portare un po’ di leggerezza in un contesto complicato; tuttavia, la musica può avere un ruolo funzionale, un effetto importante per risollevare gli animi".

Lei è voce e penna dei Pinguinui che hanno divoratato il mercato con uno stile che è diventato unico. Quanto è importante essere una band unita, il tutto senza snaturarsi mai?

"Nella misura in cui sei persone intrecciate nello stesso destino si uniscono per una passione comune, amici fin dalle superiori, riconoscendo pregi e difetti, limiti e peculiarità, stando sempre insieme e condividendo tutto, si diventa una band. Siamo persone estremamente semplici, un ossimoro, ma sappiamo che l’unione fa la forza".

Anche la vostra ultima hit cerca di unire riflessione sociale e levità dei modi: è questo il marchio di fabbrica?

"‘Rubami la notte’ nasce dalla consapevolezza che, affinché la musica possa unire le persone, serve che ci siano i posti adatti: sale da ballo, da concerto, locali, pub, festival, club. sono un patrimonio culturale inestimabile. Come società dovremmo adoperarci per salvaguardarli, perché dove vive la musica vivono i sentimenti e nascono le migliori storie. La Romagna in questo insegna molto".

La vostra storia nasce dai live in piccoli club, dove " guardavate negli occhi il pubblico". Ora avete una folla immensa. Cosa comporta il successo? "Agli inizi facevamo salire sul palco i nostri primi amici fans. Non c’interessa essere un esempio di persone di successo, ma un esempio di persone felici, realizzate. Il divismo è lontano dal modo di vivere dei bergamaschi. È una terra di lavoro duro, non di apparenza. Crediamo ci siano spazi da riempire in ogni epoca".

Rimini che suggestione le crea?

"Personalmente associo Rimini alla canzone di Fabrizio De Andrè, quella Teresa che guarda al mare mi ha fatto sognare parecchio. Rimini è tutta la sua vita di mare che ci sta intorno".

Rosalba Corti