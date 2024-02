"I pini abbattuti in via Baldini erano pericolosi"

"Quelle rimossi in via Baldini a Igea erano piante piuttosto recenti la cui tenuta statica era problematica, con rischi per l’incolumità delle persone". È la precisazione che viene dall’amministrazione, dopo che nei giorni scorsi il Wwf provinciale aveva denunciato "la strage dei pini di via Baldini: un intero filare di pini, Pinus pinea, bellissimi e diritti, raso a terra. Un danno grave per la qualità della vita e per la salute dei residenti". "Le radici non offrivano più garanzie di tenuta – aggiunge il Comune –. L’ipotesi di salvare quegli alberi, presa in considerazione e attuata in altre zone dove praticabile, non è andata a buon fine. In via Ennio, dopo la riqualificazione, intorno alle piante saranno lasciati ampi spazi per le radici. In via Baldini non era possibile. Spiace che il Wwf sia già entrato in campagna elettorale, magari ’eterodiretto’ da qualcuno sul territorio".