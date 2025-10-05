I ’pirati’ conquistano la spiaggia . Il centro velico firma con i Ceschina

I ‘pirati’ del Centro velico città di Riccione hanno finalmente conquistato la loro isola. Senza colpo ferire. L’hanno semplicemente comprata. Un caso più unico che raro, un miracolo di passione, sulla spiaggia sud di Riccione, all’altezza del camping Adria, dove una società sportiva con quasi 30 anni di storia è diventata padrona del proprio destino. Il 30 settembre il presidente del centro, Ugo Onorato, ha firmato, con gli eredi Ceschina, il contratto di acquisto dell’area di spiaggia che il Cvcr ha da tempo in affitto. "Volevamo superare la precarietà dell’inquilino" spiega Onorato, avvocato milanese con cuore e casa a Riccione (sua moglie è nata proprio qui). "Un traguardo tenacemente voluto, per il sodalizio e per il futuro di tanti ragazzi appassionati di mare e di vela". Il Centro velico città di Riccione nasce nel 1996 grazie alla passione di sei amici che trovarono uno spazio per i loro catamarani sulla spiaggia 24 di Riccione. Dopo soli 4 anni, visto il successo, fu eretta la ‘casina’, che divenne un punto di riferimento per tanti appassionati di vela. Dopo un travagliato iter burocratico, nel 2013, il circolo fu però costretto a smontare la struttura lasciando una spianata di sabbia. Fu un momentaccio e proprio allora Ugo Onorato fu chiamato alla presidenza. "Dovemmo fare una scelta: o chiudere tutto o puntare sui duri e puri, i soci con la passione delle derive, i ragazzi della scuola. Scegliemmo la seconda strada, a prezzo di sacrifici, certo, ma fu la strada giusta" ricorda. Dal 2019 il Cvcr dispone di tre container e due moduli di deposito funzionali al ricovero delle barche, che vanno rimossi a fine stagione, e oggi conta oltre 130 soci e una scuola vela in costante crescita, soprattutto dopo l’arrivo di un istruttore del calibro di Luca Valentino.

Per conquistare i circa 600 metri quadrati del circolo (ai quali si aggiungono 1500 metri quadrati retrostanti in affitto) servivano 135mila euro. "Abbiamo ottenuto un mutuo di 55mila euro da una banca, altri 71mila sono frutto di prestiti personali dei soci e della vendita di quote associative decennali e quinquennali. Poi, una piccola ma significativa quota arriva da donazioni. Siamo felici di questo risultato perché di consente di programmare l’attività dei nostri ragazzi: alla fine è per loro che abbiamo fatto tutto questo".