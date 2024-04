"I poeti sono attenti a tutti i particolari, apprezzano ogni momento del vivere"

Per fare esperienza di poesia e per essere poeti, almeno un po’, non c’è bisogno di essere esperti di retorica, basta essere vivi, disposti a farsi stupire da quello che accade fuori e dentro di noi e risvegliare la nostra anima assopita. Abbiamo voluto incontrare Stefania Crinella, professoressa d’inglese del Volta-Fellini e anche poetessa: ha iniziato a scrivere le sue poesie appena quattordicenne. Ci dice che i poeti "devono essere attenti a ogni particolarità e devono saper apprezzare tutti i momenti del vivere, perchè la poesia può nascere quando meno te lo aspetti. Tutto può diventare argomento di poesia perché ogni cosa è degna di essere cantata". Da tanti la poesia è considerata una cosa per esperti. Invece la si può trovare ovunque tutti i giorni, basta guardarsi intorno. Siamo noi che rendiamo una cosa poetica. L’esperta Stefania Crinella per creare le sue opere si concentra sulla realtà, sulla vita e sulle vicende vissute in passato. Scrive poesie perché prova intense emozioni e ha la necessità di comunicarle. I versi liberi, le assonanze, il lento incedere delle parole attente e sincere, segnano le pagine della sua raccolta e ci regalano profondi significati.

Tommaso Sartori,

Morgan Bucchi,

Giovanni Maria Martini III A