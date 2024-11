"I politici? Parlano tanto ma fanno poco"

È la super nonna della provincia di Rimini, con i suoi 108 anni. Un traguardo che Elisa De Nicola ha raggiunto lo scorso 7 ottobre. Elisa, che abita a Cattolica, è la più anziana elettrice di tutto il Riminese. È in buona compagnia: i centenari chiamati alle urne, nella nostra provincia, sono oltre un centinaio, di cui 66 solo nella città di Rimini.

Nata nel 1916 ("mio padre è morto nella Prima guerra mondiale e non l’ho mai conosciuto"), Elisa ha attraversato due guerre e due pandemie. Ma alla sua veneranda età "è ancora in forma", dicono i suoi famigliari, che la accudiscono amorevolmente. La 108enne, vedova dal 1999, vive ancora da sola. Il suo angelo custode è la nuora Giuseppina, che abita proprio sopra di lei e si prende cura tutti i giorni di Elisa. "Da qualche anno purtroppo, dopo alcune cadute e due rotture del femore, Elisa gira in carrozzina. Ma ha ancora una forza incredibile, per l’età che ha... Ogni tanto esce di casa da sola, in carrozzina, per farsi un giretto...". E fino a 97 anni andava ancora a lavorare nell’orto dietro casa. Elisa è la nonna di Marco Tamanti, ex sindaco di Cattolica, da cui ha avuto tre pronipoti.

Elisa, ha già deciso per chi votare alle regionali?

"Mah, ancora no – dice lei, lucida ma con un filo di voce – Se vado, decido all’ultimo chi votare".

Ma andrà a votare?

"Se non ci sarà brutto tempo e i miei acciacchi me lo consentiranno...".

Ha seguito la campagna elettorale per le regionali? Che idea si è fatta?

"L’ho seguita un pochino in televisione, e ho letto qualcosa sui giornali. La memoria purtroppo non è più quella di una volta. Diciamo che i politici promettono sempre tanto, ma poi mantengono poco delle loro promesse".

Lei invece, come fa a mantenersi così a 108 anni?

"Mi piace mangiare... Mangio ancora con appetito".

Il suo piatto preferito?

"Io mangio tutto".

I suoi familiari, seduti accanto a lei, se la ridono di gusto. Perché Elisa è "veramente una buona forchetta. A volte, a tavola, dobbiamo fermarla noi per evitare che mangi troppo".