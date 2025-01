"I prezzi sono tutti fuori controllo"

"Vivo a casa con i miei genitori e dei rincari sulle bollette ancora non ho a che fare direttamente – dice Guido Marte -. Però per lavoro mi devo spostare molto con la macchina e mi trovo spesso a fare benzina e vedo che i prezzi a volte sono fuori controllo, però sono obbligato a farci i conti. Capita che debba rinunciare a qualche uscita perché nell’arco della settimana ho spesso un po’ troppo negli spostamenti, però ormai ci sono abituato e se non esco una volta poi ci sarà sicuramente l’occasione successiva. Un aspetto su cui cerco di tagliare quello che non è necessario è l’abbigliamento e con i rincari della benzina è necessario"