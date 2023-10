I primi cent’anni. Marcaccini, l’azienda che ha battuto anche la guerra

Una storia lunga cento anni. Sono davvero poche le aziende che possono vantare un secolo di vita, e tra queste c’è la riminese Marcaccini service che si occupa di commercio all’ingrosso di carta, cancelleria, articoli per scuola ed uffici. Cento anni di lavoro, di clienti e persino una filastrocca dedicatagli da un poeta verucchiese, Pazzini. La storia dell’azienda inizia nel 1923 quando Bruno Marcaccini decide di lasciare il lavoro di postino per un’attività tutta sua. Trova i locali adatti in piazza Ferrari e apre un negozio per la vendita al dettaglio di prodotti di profumeria e cancelleria. Gli affari vanno bene, il negozio lavora, ma arriva la guerra. "In quel periodo – ricordano dall’azienda – la seconda guerra mondiale ha costretto la ditta a chiudere per un po’". Finito il conflitto "l’attività è ripartita più forte di prima ampliando la gamma dei prodotti e diventando cosi famosa tanto che Pazzini, poeta di Verucchio, le dedicò una filastrocca che nel periodo post guerra veniva recitata da molti riminesi". Pare di vederle le signore che sussurrano ai nipoti: "Donne, uomini e bambini tutti vanno da Marcaccini perché tutti hanno questo nome come quello di un campione". Bruno ha sempre nuove idee e nel dopoguerra gli spazi in piazza Ferrari cominciano a stare stretti a Marcaccini.

Passano gli anni e a Bruno Marcaccini si affianca il genero Giorgio Ruggeri che con l’aiuto della moglie Stefania trasforma una piccola attività in una grande ditta nel settore del commercio all’ingrosso di cancelleria, profumeria e punto di riferimento di molte cartolerie, tabaccherie, bazar, uffici ed enti pubblici della Riviera romagnola e di altre regioni vicine. Cresce il lavoro e la ditta deve trasferirsi. La necessità di lasciare il centro storico per aumentare lo spazio commerciale porta l’azienda a spostarsi all’interno del Gross di Rimini, dove è ancor oggi. Attualmente l’attività è gestita dalla terza generazione con i tre nipoti Ruggeri: Daniela, Fabio e Monica. Un lungo viaggio attraverso tre generazioni con l’azienda che ha saputo non solo adeguarsi, ma anche anticipare l’evoluzione del mercato.

Andrea Oliva