I processi dureranno al massimo sei anni

Trentaquattro voti favorevoli, sei contrari e un astenuto: Il Progetto di legge sulla ragionevole durata del processo ed equa riparazione è stato approvato dal Consiglio. La durata ‘ragionevole’ del processo è fissata dal Pdl – sia per i procedimenti civili che per quelli penali – al massimo in tre anni per il primo grado, in due anni per il secondo grado e in un anno per il terzo. Sei anni in totale, quindi. Vengono fissati termini perentori che, se superati, daranno origine a un indennizzo tra mille e duemila euro. Nei giudizi amministrativi si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non supera la durata di un anno per ogni grado di giudizio.