I "prodigi" di Uri Geller

Chi si ricorda di Uri Geller? Piegava i metalli con la sola forza del pensiero. Lo faceva davanti a tutti, con spettacoli rimasti nella memoria collettiva. Siamo nei primi anni ’70. Questo giovane israeliano, all’epoca trentenne, aveva la capacità, con un leggero tocco di mano, di piegare chiavi, forchette, cucchiai, metalli vari e di rimettere in movimento orologi guasti, fermi da anni, oppure di far avanzare improvvisamente di qualche ora le lancette di quelli che funzionano. Si è esibito, a partire dal 1973, attraverso trasmissioni televisive, in Gran Bretagna, Olanda, Finlandia, Svezia, Danimarca, Stati Uniti con successi strepitosi, perché sempre si è verificato che mentre lui faceva piegare forchette e chiavi davanti alle telecamere, gli stessi risultati avvenivano in centinaia, migliaia di abitazioni dei telespettatori.

Orologi fermi che si rimettevano a camminare, vecchi tostapane in disuso che si arroventavano come per incanto, lampadine rotte che si riaccendevano. Quella di Geller fu una curiosa avventura. In un mondo assetato di arcano, la sua popolarità fu immensa. Si sottopose a lunghi esami e controlli da parte dei più qualificati centri di ricerca americani e inglesi. E tutti i responsi hanno constatato i fenomeni avvenuti senza poterne formulare spiegazioni scientifiche.