I prof studiano l’intelligenza artificiale

Una conferenza sull’intelligenza artificiale per i docenti delle scuole sammarinesi. È quella alla quale ieri, al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, hanno partecipato i prof del Titano, organizzata dal Dipartimento Istruzione e Cultura. In cattedra la professoressa Rita Cucchiara di Unimore che è direttrice del Centro interdipartimentale Ai research and innovation di Modena e Direttrice dell’Unità Ellis, una dei massimi esperti a livello europeo sul tema. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, tra cui la direzione di laboratori e gruppi di lavoro per il governo italiano, ed ha ricevuto diversi premi per la sua operanella ricerca scientifica. Un’occasione davvero preziosa per i docenti delle scuole sammarinesi, l’intelligenza artificiale può trasformare l’educazione e rendere l’insegnamento un’esperienza ancora più coinvolgente e innovativa. "Un’occasione – spiegano dalla segreteria di Stato all’Istruzione – di riflessione e di apprendimento visto il tema particolarmente permeante e attuale".