"I pulcini di fratino uccisi da altri uccelli"

Morti i pulcini dei fratini nati sulla spiaggia di Miramare, davanti all’ex colonia Bolognese. A darne notizia, ieri, è stata la stessa amministrazione, mentre prosegue la raccolta firme delle associazioni animaliste per dire ’no’ ai grandi eventi sulla spiaggia che mettono a rischio la presenza degli uccelli e dei loro nidi. "Lo scorso fine settimana – spiega l’assessore all’ambiente Anna Montini – a seguito di sopralluoghi dell’amministrazione e di Asoer (l’associazione ornitologi dell’Emilia Romagna), è stato riscontra che il nido di fratino presente sulla spiaggia libera davanti all’ex colonia Bolognese è stato oggetto di predazione, a pochi giorni dalla schiusa delle uova, plausibilmente da corvidi". Insomma: sono stati altri uccelli a fare razzia dei pulcini di fratino. "Si tratta di un episodio del tutto slegato da attività commerciali e da eventi, causato dalla dinamica che appartiene alle leggi della natura". Addio ai pulcini, ma "l’area continua a essere frequentata da alcuni esemplari di fratini. E per questo – assicura Montini – proseguiremo nell’attività di tutela e controllo della zona, già avviata da settimane". L’assessore ricorda che "oltre a delimitare e a segnalare adeguatamente l’area, l’amministrazione ha promosso un’attività di controlli della polizia locale, in collaborazione con carabinieri forestali e guardie ecologiche volontarie". Inoltre "abbiamo sensibilizzato tutti i soggetti che sono a vario titolo impegnati nella pulizia e nella manutenzione della spiaggia, e abbiamo messo cartelli per vietare a chi va in spiagga con il cane di avvicinarsi all’area dei fratini".

Le associazioni animaliste chiedono, ancora una volta, di vietare i grandi eventi sulla spiaggia della Bolognese. Hanno già raccolto oltre 1000 firme. Sui fratini il gruppo di minoranza dell’ex vicesindaca Gloria Lisi ha avanzato un’interrogazione, chiedendo lo stesso. Tra l’alto, "il bando per la gestione degli eventi fatto dal Comune ancora non è finito, eppure sui social viene pubblicizzato già un evento di Rimini beach arena per il 10 agosto. Come mai?".