I pullman scendono in pista alla fiera sul circuito di Misano

Caccia ad autisti e meccanici al Misano world circuit. Ma non per i team di campionati motociclistici. In pista scendono i pullman, le principali case produttrici nel settore del trasporto anche turistico. Si chiama IBE Driving Experience l’evento che si terrà tra il 24 e il 25 ottobre. Nel corso dell’evento si terrà anche l’Open-day di “School’s out”, un progetto sviluppato insieme a Scuderia Start per i ragazzi delle scuole professionali e tecniche della Romagna con indirizzo meccanico, elettronico e meccatronico. Il programma permetterà, nei prossimi nove mesi, agli studenti di scoprire le potenzialità occupazionali offerte dal settore del trasporto collettivo su gomma facendoli avvicinare a questa industria e alle professionalità, sempre più digitali. IBE vedrà le case produttrici presentare i propri mezzi e novità.

Sono 9 i brand che parteciperanno alla manifestazione con test drive. Si va da Iveco bus a Karsan, Isuzu bus, Peppermotion – Etrofit, Foton e Man che porterà la versione aggiornata del turistico Neoplan Tourliner, e Scania scenderà in pista con un due nuovi veicoli della gamma Touring, come anche Volvo. Nel paddock al posto dei team ci saranno i bus che percorrono migliaia di chlometri trasportando spesso turisti. Tant’è che l’evento di apertura di IBE sarà ‘TPL e trasporto extra urbano: partnership pubblico-privato per l’intermobilità nelle città e il turismo dei borghi’. Sarà l’occasione per fare il punto sulle sfide che pone l’intermobilità a operatori, nuovi attori dell’energia e Istituzioni. L’obiettivo che si pone l’evento è delineare un percorso di collaborazione tra pubblico e privato, con un focus sul trasporto extra urbano e la sua relazione con le città. Misano sarà anche sede della prima edizione di ‘Electric Bus Driver Training’, un corso teorico e pratico dedicato esclusivamente ai conducenti di autobus elettrici.