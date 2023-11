"I quartieri non possono stare al buio. Luminarie per tutti e parcheggi gratuiti"

"Non può essere un Natale al buio". Alfredo Rastelli, presidente di Confcommercio, prende di mira l’amministrazione comunale e rincara la dose chiedendo parcheggi gratuiti dal lunedì al giovedì per aiutare il commercio nel periodo natalizio. "Non è pensabile – dice Rastelli – che interi quartieri di Riccione rimangano senza luminarie natalizie: l’atmosfera di festa che portano le luci è imprescindibile per tutte le attività. Sollecitiamo l’amministrazione a trovare una soluzione e per il commercio di vicinato, proponiamo la gratuità dei parcheggi auto dal lunedì al giovedì incentivando così lo shopping sul territorio". In città l’atmosfera è tutto tranne che natalizia. "In queste ore registriamo la forte preoccupazione degli operatori economici di interi quartieri di Riccione. L’idea che intere zone della città rimangano senza le luminarie è impensabile, per le famiglie residenti, ma soprattutto per i tanti negozi di vicinato e i pubblici esercizi aperti a San Lorenzo, Fontanelle e Spontricciolo". Per Confcommercio non si possono "fare figli e figliastri". L’associazione ha presentato "richiesta formale in cui sottolineiamo l’importanza di installare le luci di Natale anche nei quartieri più periferici, a cominciare da San Lorenzo. Se il problema è meramente economico, si attinga ai fondi della tassa di soggiorno".

a.ol.