I quartieri Violina e Casette rimangono al buio: "Nuovi blackout conseguenze del maltempo"

Ancora blackout nel quartiere Violina e Casette. Da un paio di giorni si segnalano disagi in via Irma Bandiera, Foscolo e Ariosto. Con numerose famiglie in difficoltà e proteste anche sui social dove i cittadini hanno rimarcato le loro difficoltà. "Stiamo correndo ai ripari – conferma Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori Pubblici –, ma la verità è che il maltempo ha danneggiato punti luce, lampioni, e quadri elettrici anche se dopo i nostri importanti interventi dei mesi scorsi si tratta di danni comunque gestibili e sui quali siamo già al lavoro per il ripristino quanto prima delle linee. Chiediamo solo un po’ di pazienza perché si tratta di imprevisti dovuti al vento forte ed alla pioggia degli ultimi giorni. In alcuni casi sono state proprio divelte strutture e lampadine. Ma nelle prossime ore tutto tornerà alla normalità".

Il quartiere è molto popoloso perché si tratta di un quartiere storico al confine con Gabicce Mare e l’area del fiume Tavollo. I residenti si augurano ora che dalle rassicurazioni dell’assessore si arrivi velocemente al ripristino dei servizi e delle strutture. In passato tale problema era più frequente ma poi proprio nel corso degli ultimi mesi sono stati effettuati investimenti su quadri elettrici e rete.