I quattro pini comprati dal Lions piantumati in viale Corridoni

Undici pini pericolosi in viale Corridoni, da abbattere. Le motoseghe sono arrivate nel mese scorso, in attesa del progetto che considerava la piantumazione di nuove alberature laddove possibile. Il Comune aveva individuato quattro aree o aiuole, più ampie rispetto al passato dove mettere a dimora i nuovi alberi. Nei giorni successivi agli abbattimenti sono arrivati opera ed agronomi per mettere a dimora quattro nuovi pini. Ad aiutare il Comune nel sostenere le spese c’era il Lions club. Il Club già nell’inverno scorso, aveva deciso che i pini per la città e la zona centrale sono un patrimonio che va salvaguardato e mantenuto nel tempo. Così già in gennaio il consiglio direttivo del Lions Club aveva comunicato al municipio riccionese l’intenzione di contribuire alle spese di piantumazione di nuove alberature. Si tratta di un contributo di 5mila euro che è servito per la posa a dimora di quattro pini pini d’Aleppo, specie scelta per le sue qualità paesaggistiche e la capacità di adattamento all’ambiente urbano. I nuovi alberi sono stati messi nelle apposite aiuole individuate lungo viale Corridoni. Ogni aiuola è stata realizzata con una struttura drenante e un substrato di coltivazione ad alte prestazioni.