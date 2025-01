I ragazzi a scuola di dialetto romagnolo

Omaggio al dialetto a Santarcangelo. Oggi è la Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali e saranno diversi gli eventi dedicati in questi giorni. Il primo domani in biblioteca col laboratorio Abc..dialetto! Tenuto da Annalisa Teodorani e Katia Canducci, il corso (che inizierà alle 16,30) è rivolto a bambini e ragazzi fino ai 12 anni, per insegnare loro il dialetto romagnolo. Il 23 gennaio il poeta Nevio Spadoni presenterà il suo libro di versi in dialetto romagnolo Parôl d’sêl e d’mél. Parole di sale e di miele.