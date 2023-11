I ragazzi alla Giornata degli alberi

Giornata degli alberi per i ragazzi delle classi quarte della scuola primaria Annika Brandi. Dopo i saluti dell’assessore Christian Andruccioli si è svolta la messa a dimora di un frassino nel giardino della scuola, per proseguire con attività nelle quali si è reso omaggio agli amati guardiani verdi, rendendo questo evento un vero festeggiamento per la loro importanza nella nostra vita. Si sono svolti inoltre i laboratori curati da Mirco Tugnoli. Ogni partecipante ha giocato un ruolo speciale, condividendo l’amore per gli alberi, ricevendo il DiplomAlbero come segno di impegno verso l’ambiente.