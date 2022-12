I ragazzi del liceo ’suonano’ con Jovanotti

Jovanotti non è riuscito a essere lì con loro, al teatro Galli, ma per l’occasione ha ‘prestato’ la sua voce. A metterci la musica e il cuore ci hanno pensato loro, i ragazzi dell’orchestra del liceo Einstein di Rimini, con una versione natalizia e completamente inedita di I love you baby, uno dei più recenti successi di Jovanotti. Il video della canzone, girato al teatro Galli e lanciato sui social alla vigilia di Natale, è già diventato ’virale’. Merito di Matteo Botteghi, deejay che da anni collabora con Jovanotti (e si è esibito anche al Jova beach tour la scorsa estate) e che ha avuto l’idea di coinvolgere i giovanissimi musicisti dell’Einstein dopo averli visti all’opera, qualche settimana fa, proprio al teatro Galli. Il tutto è avvenuto con la ‘benedizione’ dello stesso Lorenzo Cherubini: il cantautore ha partecipato al progetto con la registrazione della sua voce per il brano, che è stato suonato poi dai ragazzi del liceo per questa speciale versione.

Tutto è partito da Botteghi, che era rimasto colpito da un’esibizione al Galli dei ragazzi della ’Einstein youth orchestar’ (è l’orchestra del liceo) insieme a quelli della banda giovanile della città di Rimini. Con l’aiuto dei docenti di musica del liceo, Botteghi ha pensato e diretto ogni fase, dall’incisione del brano, che i giovanei musicisti dell’Einstein hanno suonato in uno studio di registrazione di Rimini, fino alla realizzazione del video al teatro Galli, le cui riprese si sono svolte la scorsa settimana. La versione di I love you baby è stata appositamente riarrangiata da Davide Tura, docente di pianoforte dell’Einstein, insieme ad Andera Monticelli e a Thomas Lotti. Inciso il brano, i ragazzi della ’Einstein youth orchestar’ si sono ritrovati con Matteo Botteghi al Galli per il video. E sono bastate poche ore perché la versione natalizia di I love you baby facesse il giro del web. Per la vice sindaca Chiara Bellini "la gioia più bella e sorprendente di questo Natale è stato il regalo che Jovanotti e i nostri ragazzi e ragazze della ’Einstein youth orchestar’ del liceo Einstein ci hanno fatto con questo brano e con il video girato al Galli. La forza della musica genera emozioni straordinarie. Grazie ragazzi!".

Un progetto che ha riempito di orgoglio i ragazzi e gli insegnanti del liceo riminese, diretto da Christian Montanari. E che conferma la bontà del liceo musicale, che ha debuttato all’Einstein proprio quest’anno. Anche i ragazzi del primo anno del liceo musicale fanno parte dell’orchestra giovanile dell’Einstein, insieme ad altri studenti che da anni frequentano i corsi di musica organizzati dalla scuola.

Manuel Spadazzi