I ragazzi del ’Molari’ campioni di dibattito

È festa per il team dell’istituto ’Molari’ di Santarcangelo che, nei giorni scorsi, ha conquistato il primo posto al Debate day regionale, la competizione che ha visto sfidarsi 20 squadre provenienti da 14 scuole tra licei e istituti tecnici dell’Emilia Romagna. Mia Ciacci, Elena Vernocchi, Sara Ubaldi, Francesco Evangelisti, Beatrice Bernardi e Valentino D’Angeli (foto) sono i ragazzi del ’Molari’ che con grande abilità si sono imposti, con argomentazioni solide e confutazioni efficaci: "Siamo felicissimi, non ce lo aspettavamo. Il prossimo anno faremo le selezioni per i campionati nazionali". Il secondo posto è andato al ’Tonino Guerra’ di Novafeltria, con Fatima Fazi, Camilla Roccoli, Melania Cretu e Alessandra Severini. Anche loro hanno dimostrato preparazione, spirito critico, ottime capacità oratorie.

a.d.t.